В годовщину деоккупации Сумщины Залужный показал видео освобождения региона

Населённые пункты региона остановили врага по пути в Киев.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сегодня, 11 апреля, в годовщину деоккупации Сумской области показал, как регион освобождали от российских войск.

Залужный опубликовал в своем Facebook видео.

"11 апреля 2022 года был полностью восстановлен контроль над государственной границей в Сумской области. Силы обороны окончательно выбили врага и деоккупировали область", — говорится в сообщении Залужного.

Главнокомандующий подчеркнул, что города и села Сумщины остановили российские оккупационные войска на пути в столицу. Здесь россияне понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике.

"Благодарю каждого, кто освобождал Сумщину. Своей самоотверженностью и героизмом вы изо дня в день приближаете нашу победу", — добавил Валерий Залужный.

В видео он показал разрушения, которые принес враг в регион и уничтоженную вражескую технику. Также в ролике показали встречу украинских воинов с украинцами, находившимися несколько месяцев в оккупации.

Напомним, 3 апреля 2022-го Киевская область была освобождена от российских оккупантов.

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