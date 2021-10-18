В Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ: какое их требование

В Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ: какое их требование

Действуют боевики по приказу "мэра Горловки".

В оккупированной Горловке пророссийские боевики взяли в заложники двух сотрудников Мониторинговой миссии ОБСЕ. Их требование — освободить боевика "ЛНР" Андрея Косяка, который разведывал украинские позиции у поселка Золотое.

Об этом говорится в отчете миссии, также сообщает представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

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В отчете отмечается, владелец отеля, в котором расположена ППБ, сообщил сотрудникам миссии, что им не разрешается покидать помещение отеля. Действуют боевики по приказу "мэра Горловки". Используя камеры видеонаблюдения, сотрудники миссии увидели, что перед отелем установлены 3 палатки, вокруг которых собрались менее 4 человека.

"В 17:00 2 мужчин в гражданской одежде вошли в отель и сообщили сотрудникам СММ, что им разрешается свободно передвигаться в отеле и за парковкой. Им нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который был задержан Вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября ", — сообщили в пресс службе организации.

Как отметили, пока оккупанты продолжают держать в заложниках членов СММ ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке. Ранее украинская контрразведка задержала в Донбассе боевика "ЛНР", который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы уйти в наступление в Донбассе. Также со стороны Москвы состоялся беспрецедентное давление на ОБСЕ.

Впоследствии Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила, несмотря на прекращение работы в оккупированном Донецке, продолжает свою работу на неподконтрольной Украины части Луганской области.

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