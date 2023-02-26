В Горловку свозят сотни тел окупантов: РФ атакует на 5 направлениях: главное со сводки штаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсона и вдоль всей линии фронта Донецкой области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 26 февраля.

В результате вражеских атак есть повреждения жилых гражданских частных и многоквартирных домов, есть жертвы среди гражданского населения. Уровень угрозы нанесения Россией ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

Ситуация на рулевых направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Вместе с тем, в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Екатериновка Черниговской области; Стукаловка, Гирине, Павловка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрилеча, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил БПЛА с боевой нагрузкой.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов, в частности, Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области. В районах Житловки, Белогоровки, Веселого и Раздолевки нанес авиационные удары.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Железнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области.

Обстрелам подверглись районам более 15 населенных пунктов, в том числе: Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, в частности Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Водяного, Первомайского, Нетайлового, Марьинки, Георгиевки, Богоявленки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Маринки.

На Запорожском направлении огневого были обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного.

направлении огневого были обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Нескучное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районах Новополя и Красного. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Веселое, Матросовка, Ивановка, Никольское, Молодежное, Инженерное, Антоновка, Херсон и Днепровское Херсонской области. В целом районы 19 населенных пунктов.

Ответные удары

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Потери врага

Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников ЧВК "Вагнер". Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении. После окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении российского Новошахтинска.

Вместе с тем в местный морг городской больницы №2 Горловки, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших российских военнослужащих, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и РФ.

Ранее в Воздушных силах рассказали, когда будут новые вражеские удары по критической инфраструктуре.

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