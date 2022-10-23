В городах России продолжают строить линии обороны – подготовка идет в Курске (фото)

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в области стали устанавливать защитные усиленные линии обороны.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 октября стало известно, что в Белгородской области установили противотанковые постройки.

Фото/Telegram: Роман Старовойт

Фото/Telegram: Роман Старовойт

Фото/Telegram: Роман Старовойт

Оборонное укрепление "вагнеровцев" в Луганской области

Российские наемники из ППК "Вагнера" возвели фортификационные сооружения в селе Горное – вблизи Лисичанска и Северодонецка.

На спутниковых снимках Maxar Technologies видно почти 2-километровое укрепление за пределами населенного пункта. Само здание состоит из четырех рядов цементных "пирамид", которые должны помешать движению украинской технике на восток.

По словам военного обозревателя Дениса Поповича, российские войска хотят удержать территории, захваченные ими до 24 февраля, поэтому строят укрепления, уже получившие название "линия Вагнера".

В британской разведке отметили, что проект предусматривает, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны по нынешней линии фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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