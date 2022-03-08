В городе Ирпень под Киевом продолжается эвакуация мирного населения: фото

Подавляющее большинство – это дети, женщины и пенсионеры.

В городе Ирпень под Киевом 8 марта продолжается эвакуация мирного населения, которое уже несколько дней находится фактически в осаде оккупантов и где постоянно идут бои.

Об этом сообщает ГСЧС и публикует соответствующие фото.

Отмечается, что людей из Ирпеня эвакуируют в Киев.

"Ирпень. Продолжается эвакуация населения из г. Ирпеня в г. Киев. Помощь предоставлена почти 3 тыс. гражданским. Работы проводятся и дальше", — говорится в сообщении.

Ранее оккупанты не давали мирным жителям возможности покинуть город и открывали огонь прямо по людям. Так 6 марта во время эвакуации людей из Ирпеня оккупанты начали обстрел, в результате чего погибла семья: мама, папа и двое детей. Люди были вынуждены прятаться под разрушенным мостом.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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