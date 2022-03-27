"В городе лежат трупы на дорогах, на тротуарах": Зеленский рассказал российским СМИ о текущей ситуации в Мариуполе

Украинские военнослужащие не хотят покидать город.

В Мариуполе есть украинские военнослужащие. Часть города заняли российские оккупанты, которые даже не дают возможности забрать мертвые тела.

Об этом в интервью российскому изданию сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“Внутри Мариуполя есть наши войска. Внутрь — там, где они могут залезть, — зашли российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно там быть — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это”, — рассказал Владимир Зеленский.

Он также добавил, что украинские военнослужащие не хотят покидать город, потому что не могут бросить раненых людей.

“Мало того, они сказали: “Мы не бросим убитых”. Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах. Просто валяются трупы — их никто не убирает — российских солдат и граждан Украины. Всех. Наши военные не готовы оставить даже мертвых российских военных. Выйти и где-то, извините меня, не хочу так говорить… Где-то похоронить, закопать как мусор — они не готовы. Причем не офицеров, а всех”, — добавил Владимир Зеленский.

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