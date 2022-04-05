В городе Токмак медиков принуждают подписывать контракты с Минздравом России

В городе Токмак медиков принуждают подписывать контракты с Минздравом России

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В Токмаке Запорожской области медиков заставляют подписывать так называемые "контракты".

Эти "документы" связаны с министерством здравоохранения Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ от 5 апреля.

"Медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с Минздравом РФ", – говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе сообщили, что российские военные продолжают блокировать отдельный район Харьковской области. В трех населенных пунктах оккупанты осуществляют поиск проукраински настроенных жителей и незаконное их задержание.

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