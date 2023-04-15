В городской застройке – кровавые бои: военные рассказали об обороне Бахмута

В Бахмуте Донецкой области продолжаются беспрецедентные кровавые бои в городской застройке. Оккупационные войска армии Российской Федерации не оставляют попыток полностью захватить город.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Враг продолжает сосредотачивать усилия в первую очередь на Бахмуте. Сегодня непосредственно в городской застройке идут беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои. Враг стремится во что бы то ни стало взять этот неприступный город-крепость", — рассказал Череватый.

Тем временем украинские войска, отмечает представитель ВСУ, делают все, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб. По словам Череватого, украинские защитники "сточат боеспособность врага, выбивают его силу и моральный дух".

"Каждый день, с каждым углом этого города они успешно делают это", — подчеркнул спикер.

Бои в Бахмуте

Накануне в ВСУ рассказали, что украинские защитники уничтожают в городе Донецкой области "элитные" войска россиян. В частности, речь идет о десантниках, которых бросили на усиление наемников ППК "Вагнер".

Тем временем в британской разведке сообщают, что регулярные войска российского Минобороны улучшили взаимодействие с наемниками "Вагнера". Так, штурмовые группы "вагнеровцев" продолжают основное наступление через центр города, а ПДС изменили часть подразделений ПИК, обеспечивающих северный и южный фланги операции.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что вооруженные силы держат Бахмут. Несмотря на заявления россиян об обратном. Бои в городе продолжаются. В настоящее время под контролем окупантов не менее 76,5% Бахмута.

В украинском Минобороны, описывая ситуацию в городе, называют ее сложной. Ведь армия РФ пытается сравнить Бахмут с землей. На этом участке фронта захватчики сконцентрировали основные профессиональные силы и используют большое количество артиллерии и авиации.

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