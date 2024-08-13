В городской застройке возле Торецка идут бои, в городе действуют ДРГ: детали от ВСУ

Бои возле города Торецк на Донетчине идут в городской застройке.

Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-офицера 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Бордиян в эфире "Радио Свобода".

Речь идет о населенных пунктах Северное и Железное, плотно прилегающих к самому Торецку. В город иногда попадают диверсионно-разведывательные группы, сообщил спикер. По его словам, за прошедшую неделю увеличилось количество сдавшихся в плен российских военных.

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"Дело в том, что сейчас идут бои в городской застройке – это агломерация Северное-Железное, и оно там подходит вплотную к самому городу Торецк. Поэтому бои идут в городской застройке, и, конечно, какие-то диверсионно-разведывательные группы могут проникать сквозь наши наблюдательные пункты и пытаться в нашем ближайшем тылу вести какую-то диверсионную деятельность. Такие группы обнаруживаются, уничтожаются. По состоянию на минувшую неделю имеем такую статистику: немного больше этих групп начали сдаваться в плен. Это не существенно, но такая тенденция есть", – рассказал военный.

По словам Александра Бордиана, ситуация на подступах к Торецку – тяжелая. Военный говорит, что операция ВСУ в Курской области России пока никак не отразилась на боевых действиях на Торецком направлении. При этом российская армия увеличила плотность ударов управляемыми авиационными бомбами.

"На подступах к Торецку ситуация такая же тяжелая, серьезная. Можем говорить о том, что события в Курской области пока никак не влияют на плотность штурмов и обстрелов на нашем направлении, то есть на Торецком. Можем даже сказать, что плотность обстрелов даже управляемыми авиационными бомбами увеличилась. Обстрелы с помощью артиллерии и сбросы с дронов – тенденция примерно сохраняется. По поводу штурмов – да, немного интенсивность упала, это не очень высокая дельта. То есть она упала незначительно, но они пытаются компенсировать эту нехватку именно обстрелами КАБами", – заявил пресс-офицер.

Напомним, ранее военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские войска несколько продвинулись на Покровском и Торецком направлениях, но темпы продвижения падают. В действиях врага начинают возникать так называемые тактические и оперативные паузы, периоды активации становятся реже, пока не сведутся на нет.

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