В горсовете Мариуполя назвали причины, почему не смогли эвакуировать мирных жителей

В горсовете Мариуполя назвали причины, почему не смогли эвакуировать мирных жителей

К срыву эвакуации приложили руки местные депутаты от ОПЗЖ.

Директор департамента транспорта и связи горсовета Мариуполя Василий Клат рассказал о сорванном плане по эвакуации мирных жителей из города.

Об этом пишет Мариупольский горсовет в телеграме.

Так отмечается, что после 2 марта начались сильные обстрелы. Был остановлен весь транспорт и начата подготовка автобусов к эвакуации людей. Вопросы организации колон постоянно держал под контролем мэр города Вадим Бойченко. Но российская сторона не дала режим тишины. А затем автобусы расстреляли в депо один за другим.

"В первый день эвакуации автобусы выехали. Вместо обещанного режима тишины – сильные обстрелы. Постоянно срывалась эвакуация людей в Украину. Враг делал все, чтобы заставить думать мариупольцев, что их бросили погибать. В последние дни в депо мы с сотрудниками передвигались перебежками, пригибаясь от бешеных пуль, прыгали в смотровые ямы, чтобы как-то увернуться от обломков", – вспоминает Клат.

Он также отмечает, что выяснилось, что мариупольские депутаты фракции ОПЗЖ были причастны к срыву эвакуации. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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