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В Госдепе не видят признаков того, что Китай готовится поддержать Россию в войне против Украины

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В Госдепе не видят признаков того, что Китай готовится поддержать Россию в войне против Украины

Фото: Associated Press

США "продолжают наблюдать" за деятельностью Китая по отношению к Украине.

В Государственном департаменте США пока не видят никаких признаков того, что Китай готовится помочь президенту России Владимиру Путину продолжать войну против Украины, или обходить введенные против России санкции.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, пишет CNN.

"Мы изучаем всю информацию, которую получаем, и пока не видели ничего, что указывало бы на изменение подходов Китая к предоставлению России безопасности поддержки или систематической помощи касательно избежания санкций", — отметил он.

Прайс также добавил, что США "продолжают наблюдать" за деятельностью Китая по отношению к Украине, а последние замечания министра иностранных дел КНР Ван И указывают на то, что Пекин испытывает "определенную обеспокоенность тем, что Россия делает в Украине".

Напомним, США предупредили Китай о последствиях, если он поддержит РФ.

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