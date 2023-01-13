В Госдепе объяснили, почему россияне так хватаются за "победу" в Соледаре

Есть все основания полагать, что бои на Донбассе будут продолжаться и дальше

Заявления российских властей о якобы полном контроле над городом Соледар, не имеющим никакого стратегического значения, необходимо исключительно для демонстрации успехов в войне после серии поражений виз ВСУ.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Он отметил, что украинские военные продемонстрировали высокую эффективность, когда в прошлом году остановили вторжение россиян, отвергли их войска и смогли освободить тысячи километров своей территории.

"И тот факт, что некоторые элементы в РФ утверждают, что они добились определенных успехов, я думаю, свидетельствует об отсутствии способности в России делать такие заявления (о реальных успехах) в течение уже достаточно длительного времени", — отметил спикер Госдепа.

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Вместе с тем он отметил, что есть все основания полагать, что бои на Донбассе будут продолжаться и дальше.

Прайс заявил, что в результате боевых столкновений обе стороны будут нести потери, а контроль над территориями будет переходить между сторонами. Если россияне и смогут преуспеть, это будет стоить им многих потерь в личном составе и вооружении.

Представитель Госдепа отметил, что даже тектические успехи россиян на Донбассе не смогут изменить стратегическое поражение, которое Россия потерпела уже в первые дни полномасштабного вторжения.

"Эта стратегическая неудача лишь усилилась благодаря эффективному контрнаступлению, которое развернула Украина", — подытожил Прайс.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россиянам не удастся окружить и захватить городок Соледар в Донецкой области.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в Соледаре и Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, воюет никому не подчиняющаяся классическая "зековская" армия России.

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