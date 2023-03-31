В Госдепе США объяснили, почему переговоры с Путиным пока невозможны

Дипломатическое урегулирование всегда имеет свое место, но и должно иметь свое время.

В Государственном департаменте США заявили, что пока не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к серьезным переговорам по окончании агрессии против Украины.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, передает Радио Свобода.

Она отметила, что дипломатическое урегулирование всегда имеет свое место, но и должно иметь свое время.

"Хотелось бы, чтобы Путин сидел за столом (переговоров – ред.) и подтвердил, что хочет говорить на языке дипломатии. Но то, что мы видим, это продолжение его агрессии против Украины. И он не готов», – заявила Калан.

Она отметила, что власти США сейчас сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине все возможности для преимущества на поле боя, чтобы украинские военные могли оградить страну от российских захватчиков.

"Чтобы потом, когда придет время сидеть за дипломатическим столом, у Украины была самая сильная позиция", — добавила дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Путина Дмитрий Песков на тайной вечеринке в Москве заявил кремлевской элите о том, что война против Украины будет продолжаться долго. Это устроило не всех собравшихся.

Кроме того, мы ранее сообщали, что россияне стали меньше поддерживать войну РФ против Украины. В конце марта 2023 г. 72% жителей РФ поддерживают "действия российских вооруженных сил в Украине". Месяц назад это количество составляло 77%.

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