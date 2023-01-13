В Госдепе заявили, что работают над ликвидацией деятельности ЧВК "Вагнера"

США работают над тем, чтобы нейтрализовать деятельность террористической ЧВК "Вагнера", которую она развернула во многих странах.

Об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Чолле, передает AP.

"Я не знаю, есть ли опасения (в Сербии), мы говорили о наших опасениях, и мы с нетерпением ждем совместной работы с правительством здесь, в Белграде, и в других местах, где ЧВК "Вагнера" активна, чтобы положить конец ее деятельности", – заявил Чолле.

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Он отметил, что США внимательно следят за тем, как представители ЧВК "Вагнера" пытаются вербовать наемников из Сербии и других стран, которые нужно немедленно прекратить. Кроме того, Чолле призвал руководство Сербии ввести санкции против России.

"Мы считаем, что страны должны подписаться под санкциями в связи с тем, что действия России должны быть не только осуждены, но и наказаны. Россия ежедневно ведет жестокую, неоправданную войну против Украины. Мы должны дать понять, что такое поведение неприемлемо", – добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что россиянам не удастся окружить и захватить городок Соледар в Донецкой области.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что в Соледаре и Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, воюет никому не подчиняющаяся классическая "зековская" армия России.

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