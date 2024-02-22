В Госдепе заявили, что РФ не смогла получить преимущество в войне против Украины

Все локальные успехи россиян произошли только потому, что у Украины не было возможности обеспечить вооружением свои войска.

Россия так и не смогла завладеть преимуществом в войне с Украиной, но имеет определенные успехи на отдельных участках фронта.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

На вопрос журналиста, получила ли Россия преимущество в войне против Украины, он ответил, что это не так.

"Нет, мы совсем так не считаем. Если изучить динамику конфликта в течение не двух лет, а в недавнем прошлом, то вы обнаружите, что да, у России есть некоторые успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных из-за того, что Украина не имела возможность обеспечить вооружением ее войска", — заявил Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что главной причиной дефицита боеприпасов у украинских военных является медлительность Конгресса США в вопросе выделения помощи для Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГУР ответили, может ли Россия пойти в большое наступление на еще одном направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ утверждает об ответных в Генштабе захватах плацдарма на левом берегу.

Читайте также: