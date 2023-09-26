В Госдепе заявили, что "шатдаун" может повлиять на помощь Украине

Вместе с тем, Соединенные Штаты теоретически могут продолжать выделение помощи в сфере безопасности.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что возможный "шатдаун" может повлиять на помощь Украине в войне против российских агрессоров.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

Он отметил, что в случае остановки бюджетного финансирования правительственных учреждений, Соединенные Штаты могут теоретически продолжать выделение помощи в сфере безопасности.

"Но когда определенным людям не разрешается выходить на работу, это может повлиять на скорость каких-либо поставок. Вот почему мы считаем, что "шатдаун" может вызвать такую обеспокоенность, и почему мы призываем Конгресс обеспечить финансирование правительства", — отметил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом направил письмо с перечнем реформ, которые должна осуществить Украина для получения помощи.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший советник Залужного из США спрогнозировал, когда ATACMS будут в Украине.

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