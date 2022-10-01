В Госдуме хотят обязать российских осужденных отбывать наказание на войне — Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике.

На рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 1 октября.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе, вооружении и военной технике.

"Только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек погибшими и ранеными, а также четыре единицы военной техники", — говорится в сводке.

В Генштабе констатируют, что российское военное руководство усердно пытается скрыть потери личного состава в этой войне, а также продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.

"В частности, из-за узаконения привлечения заключенных к участию в войне. По имеющейся информации, на рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в уголовном кодексе ерефии, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий", — говорится в сводке.

На временно захваченной территории Украины российские оккупационные власти, грубо нарушая правила ведения войны и права человека, активизировали меры по принудительной мобилизации мужского населения призывного возраста для восполнения потерь российских воинских частей.

"Для своевременного выполнения мобилизационных мер и подавления сопротивления местного населения в города Бердянск и Мелитополь прибыли дополнительные подразделения Росгвардии", — добавили в Генштабе.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал, что Россия использует своих заключенных в войне против Украины как "пушечное мясо".

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