В Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года

Российский депутат Виталий Милонов предлагает первыми отправить на фронт украинцев, переехавших в Россию после 2014 года.
Речь идет о жителях так называемой "ДНР" и других граждан Украины, выехавших в Россию после 2014 года.
Об этом российский депутат написал в соцсетях.
Милонов заявил, что сначала на фронт нужно мобилизовать так называемых жителей "ДНР", мол, пусть они воюют за свою "новую родину". Российский депутат считает, что мобилизовать в России нужно всех граждан Украины, переехавших в государство-агрессора после 2014 года.
Милонов также заявил, что последние события – это якобы "хорошая проверка для России".
Напомним, эксперт рассказал, настолько Путин и Шойгу заврались о войне в Украине.
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