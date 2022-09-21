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В Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года

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В Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года

Фото: vse42.ru

Российский депутат Виталий Милонов предлагает первыми отправить на фронт украинцев, переехавших в Россию после 2014 года.

Речь идет о жителях так называемой "ДНР" и других граждан Украины, выехавших в Россию после 2014 года.

Об этом российский депутат написал в соцсетях.

Милонов заявил, что сначала на фронт нужно мобилизовать так называемых жителей "ДНР", мол, пусть они воюют за свою "новую родину". Российский депутат считает, что мобилизовать в России нужно всех граждан Украины, переехавших в государство-агрессора после 2014 года.

Милонов также заявил, что последние события – это якобы "хорошая проверка для России".

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Напомним, эксперт рассказал, настолько Путин и Шойгу заврались о войне в Украине.

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