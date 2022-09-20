В Госдуме рассказали, будет ли у России всеобщая мобилизация

В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию.
Поправки к российским законам, касающимся мобилизации, были приняты якобы не из-за войны России против Украины, а на "перспективу".
Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Российский депутат заявил, что якобы "опасения по поводу общей мобилизации абсолютно ничем не обоснованы и не подкреплены".
Картаполов добавил, что новые поправки в УК РФ приняты "не только в связи со "специальной военной операцией" — они нужны для того, чтобы их "соблюдали в течение длительного времени".
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.
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