В Госдуме рассказали, будет ли у России всеобщая мобилизация

В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию.

Поправки к российским законам, касающимся мобилизации, были приняты якобы не из-за войны России против Украины, а на "перспективу".

Об этом заявил глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Российский депутат заявил, что якобы "опасения по поводу общей мобилизации абсолютно ничем не обоснованы и не подкреплены".

Картаполов добавил, что новые поправки в УК РФ приняты "не только в связи со "специальной военной операцией" — они нужны для того, чтобы их "соблюдали в течение длительного времени".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.

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