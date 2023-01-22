В Госдуме РФ пригрозили "страшной войной" из-за поставок оружия Украине

По мнению Володина, решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совершенно другим боевым действиям".

Снабжение Украины оружием приведет к "глобальной катастрофе".

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата "наших" территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", — заявил он.

По его мнению, решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совершенно других боевых действий".

"Учитывая технологическое преимущество российского оружия, принимающим такие решения иностранным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", — добавил Володин.

Напомним, Медведев заявил, что проигрыш России в полномасштабной войне с Украиной спровоцирует начало ядерной войны. В частности, угрозы Медведева прозвучали накануне состоявшейся 20 января встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн".

"Ядерные государства не проигрывали больших конфликтов, от которых зависит их судьба. Это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта", — сказал он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на ядерный шантаж Медведева.

Подоляк заявил, что сомневается в том, видел ли когда-то Медведев "ядерную кнопку", поскольку он безрассудно разбрасывается угрозами.

"В руки ему точно ее не давали, потому что это не просто обезьяна с гранатой, это инфузория в туфельках. Боялись, наверное, поручить ему такую миссию. Но опять кто о чем, а Медведев, когда добирается до клавиатуры, начинает говорить о ядерных угрозах" ", – отметил Подоляк.

Путин претендует на роль Гитлера, Медведев – Геббельса

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