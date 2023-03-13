В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста

В настоящее время в России на срочную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет.

В России в Думу был внесен законопроект о повышении призывного возраста. Верхнюю планку поднимут к 30 годам уже с 2024 года.

Проект закона был опубликован в понедельник в базе Госдумы.

В настоящее время в России на срочную службу призывают мужчин от 18 до 27 лет.

Согласно внесенному законопроекту, с 1 января 2024 года начнут призывать молодых людей с 19 лет, с 1 января 2025-го – с 20 лет, а с 1 января 2026-го – с 21 года. Предельный возраст призыва будет повышен до 30 лет с 2024 года.

При этом законопроект предусматривает возможность для граждан, достигших 18 лет, подать заявление на прохождение срочной службы в призывный возраст — то есть до достижения 21 года.

Как отмечается в пояснительной записке, повысить возраст призыва с 18 до 21 года предлагается "в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования".

Весенний призыв проходит ежегодно с 1 апреля по 15 июля, а осенний — с 1 октября по 31 декабря.

"Сдвинить рамки призывного возраста на фоне войны против Украины в декабре прошлого года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сказал об этом на коллегии министерства, обращаясь к президенту Владимиру Путину. Путин с идеей Шойгу согласился", — говорится в сообщении.

В новом году появлялись сообщения о том, что верхняя планка призывного возраста на срочную службу в российскую армию может быть поднята к 30 годам уже во время весенней призывной кампании 2023 года.

12 января, сразу после новогодних каникул, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, бывший замминистра обороны и автор многих военных поправок к законам, предположил, что изначально будут призывать "по смешанному типу".

Позже он изменил позицию и дальше говорил, что смена рамок призывного возраста весенней призывной кампанией не ожидается. Депутаты отмечали, что рано говорить об изменениях, пока не внесен соответствующий законопроект.

Напомним, Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысяч грн военную медсестру, которая отказалась выполнить приказ руководителя и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.

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