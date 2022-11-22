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В Госпогранслужбе рассказали, как белорусы "охотятся" на украинские дроны

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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В Госпогранслужбе рассказали, как белорусы "охотятся" на украинские дроны

Иллюстрация / Фото: Getty Images

Силы обороны продолжают возводить укрепления на границе с Беларусью.

Пограничники Беларуси периодически пытаются глушить беспилотники, используемые украинскими пограничниками для отслеживания ситуации вокруг линии границы и пограничной территории.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Кроме того, белорусы несколько раз пытались перехватить их, но, как утверждает Демченко, безрезультатно.

"Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. И неоднократно они пытались перехватить управление дронами и затянуть их на свою территорию. Этого удавалось избежать нашим операторам", – рассказал Демченко.

Демченко отметил, что на украинско-белорусской границе Силы обороны готовы к любому развитию ситуации. Там также продолжают укреплять границу, уничтожать подъездные пути, миновать особо угрожающие участки.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что в настоящее время провокации с белорусской стороны не фиксируются.

Ситуация в Беларуси

Украинская разведка предупредила об намерении российских спецслужб совершить несколько терактов на критически важной инфраструктуре Беларуси, в том числе местной АЭС "Островок". Российские спецслужбы, как правило, будут обвинять в атаках Украину и страны НАТО, чтобы ускорить привлечение белорусских военных к войне России в Украине.

“В настоящее время подразделения белорусских кдб, МВС и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности. По мнению разработчиков проекта, все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе”, — подчеркнули в ГУР Украины.

Впрочем, в Институте по изучению войны считают, что возможные провокации РФ на белорусской АЭС "Островец" вряд ли изменят факторы, сдерживающие готовность диктатора Александра Лукашенко вступить в войну от имени России.

Также, как стало известно, Беларусь договаривается с Ираном о производстве снарядов для ствольной артиллерии и РСЗО.

Тем временем украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает возможным повторное наступление оккупационной армии с территории Беларуси. По его словам, Украина должна быть готова, что Путин и Лукашенко бросят армию.

В свою очередь в Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

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Дата публикации
Просмотры
3050
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