В Гостомеле и Ирпене длится усиленный комендантский час: какая ситуация в Киевской области 9 апреля

В Гостомеле и Ирпене длится усиленный комендантский час: какая ситуация в Киевской области 9 апреля

В районах проводятся работы по восстановлению газо- и электроснабжения.

В громадах Киевской области, которые находились под российской оккупацией, проводятся работы по разминированию и восстановлению критической инфраструктуры.

Об этом 9 апреля сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Оперативные данные по ситуации в Киевской области в разрезе районов:

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы

Происшествий на территории района зафиксировано не было. Продолжается работа по приему гуманитарной помощи. Продолжаются полевые роботы.

Бучанский район

Профильные службы работают в освобожденных от оккупантов громадах. Там идет зачистка и разминирование.

Усиленный комендантский час введен:

на территории Гостомельского поссовета с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля;

в городе Ирпень с 21:00 по 07 апреля до 09:00 11 апреля.

Броварской район

Проводятся работы по восстановлению электроснабжения и ремонту поврежденного газопровода. По состоянию на сегодняшний день уже восстановлено газоснабжение на ГРС Плоске. Речь идет о 1177 абонентах.

Вышгородский район

Предпринимаются меры по нормализации ситуации в громадах. Завозится гуманитарная помощь. Постепенно возобновляется инфраструктура. В частности, установлена понтонная переправа через реку Сдвиж возле села Катюжанка. Осуществляется обустройство мостовой переправы возле села Казаровичи. Славутич нуждается в продуктах питания и горючем.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 45-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: