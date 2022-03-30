В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои: какая ситуация в Киевской области 30 марта

В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои: какая ситуация в Киевской области 30 марта

В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.

В Киевской области захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы городов и целых сел. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

Об этом 30 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, самыми опасными направлениями остаются:

населенные пункты вдоль Житомирской трассы

Буча – Ворзель – Гостомель

Немешаево

Дмитровская громада

Макаровское общество

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад Броварского района

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области. Самые большие разрушения в результате обстрелов в районах:

Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады)

Броварском (Великодимерская громада)

Вышгородском районах (Дымерская, Иванковская громады)

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно. Несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Происшествия не зафиксированы.

Бучанский район. Ситуация контролируемая, в большинстве громад напряженная.

Макаровская ТГ – поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.

Бородянская ТГ – перемещение врага, заблокированное, с разрушенной инфраструктурой.

Немишаевская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.

Бучанская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена.

Гостомельская ТГ – перемещение по технике врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.

Ирпенский ТГ – Ирпень - бой. ВСУ контролируют город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.

Дмитровская ТГ – по части громады перемещается враг, частично отсутствует свет.

Белогородская ТГ – частично отсутствующий свет.

Броварской район. В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодымерской громад – незначительное количество вражеской техники. Много разрушенной инфраструктуры.

Вышгородский район. В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ – гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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