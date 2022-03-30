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В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои: какая ситуация в Киевской области 30 марта

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В Гостомеле и Ирпене продолжаются бои: какая ситуация в Киевской области 30 марта

Irpin / Associated Press

В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.

В Киевской области захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы городов и целых сел. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

Об этом 30 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, самыми опасными направлениями остаются:

  • населенные пункты вдоль Житомирской трассы
  • Буча – Ворзель – Гостомель
  • Немешаево
  • Дмитровская громада
  • Макаровское общество
  • север Вышгородского района
  • территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад Броварского района

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области. Самые большие разрушения в результате обстрелов в районах:

  • Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады)
  • Броварском (Великодимерская громада)
  • Вышгородском районах (Дымерская, Иванковская громады)

Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно. Несколько раз звучали сигналы воздушной тревоги. Происшествия не зафиксированы.

Бучанский район. Ситуация контролируемая, в большинстве громад напряженная.

  • Макаровская ТГ – поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.
  • Бородянская ТГ – перемещение врага, заблокированное, с разрушенной инфраструктурой.
  • Немишаевская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.
  • Бучанская ТГ – враг окопался, инфраструктура разрушена.
  • Гостомельская ТГ – перемещение по технике врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.
  • Ирпенский ТГ – Ирпень - бой. ВСУ контролируют город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.
  • Дмитровская ТГ – по части громады перемещается враг, частично отсутствует свет.
  • Белогородская ТГ – частично отсутствующий свет.

Броварской район. В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодымерской громад – незначительное количество вражеской техники. Много разрушенной инфраструктуры.

Вышгородский район. В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ – гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 35-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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