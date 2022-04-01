В Гостомеле воцарилась полная тишина, от нее необычно ни военным, ни гражданским

В Гостомеле воцарилась полная тишина, от нее необычно ни военным, ни гражданским

В Горенке, Мощуне, Мостище — многие люди до сих пор отказываются покидать свои наголову разрушенные дома.

Вслед за Ирпенем Гостомель на Киевжине тоже освобожден – одна из самых горячих точек российско-украинской войны. Место, где бои не прекращались ни на день, где враг издевался над мирным населением, занимался мародерством, ну а теперь, либо лежит в земле, либо убегает.

Об этом говорится в ТСН.

Тимофей со своей семьей первые 10 дней войны прятались в подвале собственного дома, в Горенке, пока туда не прилетел вражеский снаряд. А попадание русского артиллерийского боеприпаса в свое усадьбу Виктор видел с поста терробороны, где как раз караулил.

В Горенке, Мощуне, Мостище — многие люди до сих пор отказываются покидать свои разрушенные дома. Люди не едут, потому что не видели врага, своими глазами, предполагает Влад. Он тоже, признается, на расстоянии прямой видимости рашистов не видел. Но круглосуточно — больше месяца, испытывает захватнические посягательства на себе.

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«Когда прилетает снаряд, я уже слышу, я знаю, что рядом есть. Визуально я врага не видел, только его снаряды», – говорит боец.

Враг у нас, говорят украинские военные, хоть и несет огромные потери, но очень мощный. Вот только, даже он, утверждает Ярослав, не учел восьмилетний опыт, приобретенный защитниками Украины на Востоке. «Враг, очень мощный, враг применял авиацию. Но не забывайте, что уже 8 лет мы учимся их убивать. У нас это хорошо получается – продолжаем в том же направлении», – добавляет Ярослав.

Больше всего в марте 2022 года шокирует уже развалина, которой здесь не должно быть, а тишина, которая неожиданно воцарилась. "Первый день такая тишина! И, то есть – никаких минометов! Никаких обстрелов сегодня еще не было", — говорит боец.

Ту удивительную и, казалось, что совершенно нереальную тишину, царившую над участком передовой на северо-западных окрестностях столицы, почувствовали и гражданские. Большое и громкое перемещение вражеской техники наши воины заметили еще к вечеру среды.

"Сегодня ночью слышали активное перемещение бронетехники. Их перемещения очень хитрые, поскольку они на передний план выдвигают бронетехнику, что перегазовывает. А в тылу у них там проходят их логистические операции", — рассказывает военнослужащий ВСУ.

Репортаж корреспондента ТСН из освобожденного Гостомеля

Украинские бойцы предполагали, что оккупанты в Гостомеле с Бучей перегруппировываются для нового удара на Киев. Но уже на следующее утро сообщил другой сценарий – колонны отходят.

Данные нашей разведки эту информацию местного жителя осторожно подтвердили. Аэроразведчики с неба, по крайней мере, большого скопления вражеской техники с пехотой, которое было накануне в Гостомеле и Буче не заметили.

«Скорее всего, они сейчас делают передислокацию, ну, как на мой – хлопский ум. И основные у них будут направления — административные границы Луганской и Донецкой областей, также сухопутный коридор», — предполагает военный.

Зато, по себе, в Киевской области — ордынцы оставили немало развалин и трупов, своих.

В Горенке, местный житель, Виктор и по совместительству в 60 — боец подразделения территориальной обороны уверяет, что тенденция — что российские военные бегут — ему нравится. Оружие, признается, уже мечтает повесить на гвоздь, но при одном условии. «Я эту железку, как закину – пусть только кончится. Я ее в руки не возьму», — говорит боец.

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