В Гостомеле около 400 человек считаются пропавшими без вести

В Гостомеле около 400 человек считаются пропавшими без вести

По словам главы военной администрации, есть фотоподтверждение, что эти люди были убиты, однако их тела до сих пор не могут найти.

В Гостомеле на Киевщине за 35 дней российской оккупации по меньшей мере 400 человек пропали без вести.

Об этом "Громадському радио" рассказал глава новосозданной Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда еще была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись", — заявил он.

По словам Думенко, оккупанты убили поселкового голову Юрия Прилипко, волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю, тела которых были найдены.

Глава военной администрации рассказал, что в Гостомеле осталась врач, которая 35 дней оккупации оказывала медицинскую помощь сама. У нее 12 дней назад забрали мужа и сына. Их до сих пор разыскивают. Также разыскивают тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта.

Думенко считает, что россияне "подчищали следы своих зверств".

"Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад — а этих тел уже не было. Моя гипотеза в том, что чем спокойнее чувствовали себя оккупанты на какой-то территории, чем дальше они были от линии фронта, тем тщательнее они заметали свои следы", — сказал глава поселковой военной администрации.

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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