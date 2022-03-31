В Гостомельской громаде продолжаются бои: самые опасные направления и ситуация в Киевской области 31 марта

В Гостомельской громаде продолжаются бои: самые опасные направления и ситуация в Киевской области 31 марта

На территориях области, оставленных врагом, частые случаи заминирования территории и построек местных жителей.

В Киевской области группа Сил обороны Украины продолжает проводить оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям российского врага успешно сдерживают ВСУ, на некоторых — наши войска осуществляют успешные контратаки.

Об этом 31 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.

Так, самыми опасными направлениями остаются:

населенные пункты вдоль Житомирской трассы

Буча – Ворзель – Гостомель

Немешаево

Дмитровская громада

Макаровское общество

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад

"Ежедневно фиксируется от 30 до 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области. Разрушение зафиксировано в 35 из 69 громад области (50,7%). В общей сложности более 550 объектов", — говорится в сообщении ОГА.



Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский районы. Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.

Бучанский район. Ситуация напряженная, но контролируемая.

Макаровская и Ирпенская громады, село Шпитьки – под обстрелами

Бородянская – заблокирована

Гостомельская – шли бои

Бородянская, Дмитровская и Гостомельская – перемещение врага

Село Дмитровки — мины

Немишаевская и Бучанская громады – враг окопался

Много разрушенной инфраструктуры

Броварской район. Барышевская, Калитянская и Великодымерская громады – наблюдается вывод вражеских сил. Много разрушенной инфраструктуры. Подразделения ВСУ проводят оборонные действия и осуществляют успешные контратаки на отдельных территориях района. Тем самым производят активный и действенный обстрел мест скопления противника.

Вышгородский район. Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа. Славутич – заблокирован.

Фастовский район. Обстрел нефтебазы в городе Фастов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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