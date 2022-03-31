В Гостомельской громаде продолжаются бои: самые опасные направления и ситуация в Киевской области 31 марта

На территориях области, оставленных врагом, частые случаи заминирования территории и построек местных жителей.
В Киевской области группа Сил обороны Украины продолжает проводить оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям российского врага успешно сдерживают ВСУ, на некоторых — наши войска осуществляют успешные контратаки.
Об этом 31 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Александра Павлюка.
Так, самыми опасными направлениями остаются:
- населенные пункты вдоль Житомирской трассы
- Буча – Ворзель – Гостомель
- Немешаево
- Дмитровская громада
- Макаровское общество
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянской, Великодымерской громад
"Ежедневно фиксируется от 30 до 40 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевской области. Разрушение зафиксировано в 35 из 69 громад области (50,7%). В общей сложности более 550 объектов", — говорится в сообщении ОГА.
Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский районы. Ситуация контролируемая и спокойная. Без обстрелов. Силы обороны в повышенной готовности.
Бучанский район. Ситуация напряженная, но контролируемая.
- Макаровская и Ирпенская громады, село Шпитьки – под обстрелами
- Бородянская – заблокирована
- Гостомельская – шли бои
- Бородянская, Дмитровская и Гостомельская – перемещение врага
- Село Дмитровки — мины
- Немишаевская и Бучанская громады – враг окопался
- Много разрушенной инфраструктуры
Броварской район. Барышевская, Калитянская и Великодымерская громады – наблюдается вывод вражеских сил. Много разрушенной инфраструктуры. Подразделения ВСУ проводят оборонные действия и осуществляют успешные контратаки на отдельных территориях района. Тем самым производят активный и действенный обстрел мест скопления противника.
Вышгородский район. Иванковская, Дымерская и Полесская громады – гуманитарная катастрофа. Славутич – заблокирован.
Фастовский район. Обстрел нефтебазы в городе Фастов.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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