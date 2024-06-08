В ГПСУ ответили, выросло ли количество мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы

Повлиял ли новый закон о мобилизации на количество возвращений мужчин в Украину.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что пограничники не фиксируют увеличение количества мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, за последний период количество мужчин, въезжающих на территорию Украины, такое же, как количество выезжающих за пределы государства.

"Если говорить за мужчин, то за последний период в процентном соотношении это где-то 50 на 50. У тех граждан Украины мужского пола, у которых есть основания для пересечения на выезд из Украины, пограничники проверяют документы, основания для такого движения. И такое же количество мужчин условно пересекает границу на въезд в Украину", - пояснил Демченко.

Напомним, руководители оборонных предприятий Украины говорят, что из-за пробелов в системе бронирования от мобилизации оборонные компании теряют дефицитных специалистов.

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