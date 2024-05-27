В ГПСУ рассказали об обороне на границе с РФ: почему затруднено строительство фортификаций

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что непосредственно укреплять линию границы с Россией в инженерном отношении невозможно из-за обстрелов, осуществляемых страной-террористом.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он, в частности, отметил, что ГПСУ как составляющая Сил обороны, ее подразделения или ли на Сумском направлении, то ли на Харьковском или Черниговской области, имеют свою полосу обороны для того, чтобы отражать атаку врага.

"Нет такого, как это было раньше, патрулирования линии границы или пограничной зоны. Сейчас оборона границы со страной-террористом происходит исключительно военным способом. Каждое подразделение имеет свою линию обороны, свои укрепления. Подразделения, которые находятся ближе к границе со страной-агрессором, продолжают наращивать свои инженерно-фортификационные укрепления для того, чтобы обладать всеми возможностями укрытия и вести полноценные боевые действия, если враг будет пытаться зайти на нашу территорию", - резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, в ГПСУ назвали главные угрозы со стороны РФ для Сумщины.

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