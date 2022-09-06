В ГПСУ рассказали об усилении обороны границы на севере Украины и есть ли угроза повторного наступления РФ

Кроме того, усиливается также оборона и границы с Беларусью.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для предотвращения повторного наступления из России.

Об этом в эфире телемарафона 6 сентября сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В последнее время мы фиксируем увеличение обстрелов в Сумской области, но к ней еще добавляется Черниговщина. В то же время силы обороны Украины и пограничники усиливают эти направления для того, чтобы не допустить повторного вторжения подразделений вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.

Демченко отметил, что создание мощной группировки, которая могла бы зайти на территорию Украины, на данный момент не фиксируется.

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В то же время представитель Государственной пограничной службы добавил, что также граница усиливается и с Республикой Беларусь, ведь эта страна поддерживает РФ в войне против Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 195-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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