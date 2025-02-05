Стало известно, сколько раз вражеские ДРГ пытались прорваться через границу

С начала 2025 года пограничники предотвратили две попытки российских диверсионно-разведывательных групп пересечь украинскую границу.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко во время брифинга.

"На данных момент эти случаи (попытки ДРГ зайти на территорию Украины - Ред.) фиксировались в Сумской и Харьковской областях. На Черниговщине таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается. Фактически по этому году я могу говорить о двух попытках, которые отмечались по линии границы с Россией на тех отрезках, где несут службу пограничники", - заявил Демченко.

По его словам, хотя активность врага снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения и в течение 2023-2024 годов, противник все еще пытается пересечь границу.

Напомним, в Курщине десантники схватили в плен группу из 21 российского военного.

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