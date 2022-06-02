В ГПСУ рассказали, зачем РФ обстреливает северные границы Украины и есть ли риск повторного нападения на регионы

В ГПСУ рассказали, зачем РФ обстреливает северные границы Украины и есть ли риск повторного нападения на регионы

Российские оккупанты активизировали обстрелы северных границ Украины.

Стреляют по северным границам оккупанты, чтобы сдержать перегруппировку украинских сил обороны.

Об этом на брифинге сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Относительно границы с РФ, враг не прекращает обстрелы приграничных территорий Сумской и Черниговской областей — почти каждый день мы это фиксируем. Это произошло и сегодня. Страдает именно гражданская инфраструктура. К обстрелам враг привлекает и авиацию, и артиллерию, и минометы. Они это делают, чтобы сдерживать Силы обороны Украины и не дать перебросить усилия в более горячие точки", – сказал он.

По словам Демченко, Украина продолжает фиксировать российскую технику на приграничных территориях, но пока это не скопление необходимых сил для повторного вторжения на нашу территорию. Он заверил, что Государственная пограничная служба не наблюдает существенных изменений на белорусской и молдавской границах.

"Белорусские границы остаются без существенных изменений. Беларусь усиливают границы с Украиной, ждут вроде каких-то провокации. Кроме того, мы держим на контроле анонсированные учения, которые они планируют провести. Изменений на границе с Молдовой также не наблюдаем", — добавил Демченко.

Напомним, Беларусь перебрасывает бронетехнику на границу с Украиной.

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