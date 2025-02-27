"В границы 91-го года верят только идиоты": командир ДШВ о реалиях войны

Его слова отражают реальность боевых действий и понимание ситуации, в которой находится Украина в поле боя.

Командир роты ударных беспилотников 46-й аэромобильной бригады ДШВ Рыбак считает, что ждать переговоров без активных действий – бессмысленно. Он подчеркивает, что единственное, что может повлиять на дальнейшее течение войны – это качественное выполнение боевых задач и уничтожение врага.

Об этом военный рассказал в интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

“Жду ли я переговоров? Уж как будет, на что я могу повлиять? Я могу повлиять на перемирие только тем, что буду качественно выполнять свою работу. Чем больше мы их там погасим, даже при каких-то переговорах, будут крепче позиции Украины", – отметил он.

Рыбак отмечает, что справедливость в войне должна быть, иначе же возникает вопрос, зачем было начинать борьбу.

“Хочется понять какое-нибудь завершение, чтобы было явное понимание, что это все было не зря. Зачем было начинать? Если сейчас просто сдаться и все, то зачем было начинать?"– говорит командир.

Что касается возможного возвращения к границам 1991 года, военный настроен скептически.

"Я понимаю, что там границы 91 года… Я не знаю, в это только идиоты верят на сегодняшний день. Я в это не верю. Дай Бог, чтобы удержать то, что осталось", – подытожил Рыбак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТОЛЬКО ИДИОТЫ ВЕРЯТ в границы 91 года!? Полицейские не воюют? РЫБАК — ИНТЕРВЬЮ

Напомним, по словам Рыбака, во время полномасштабного вторжения некоторые руководители полиции покинули свои города, но впоследствии получили повышение в звании.

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