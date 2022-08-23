"В гробу накрашенная такая": Сеть озадачили фото с похорон Дарьи Дугиной, которая "полностью сгорела"

Сеть озадачили фото с похорон Дарьи Дугиной, которая "полностью сгорела".

Ее лицо, судя по обнародованным фото, подозрительно хорошо сохранилось после того, как тело женщины якобы сгорело настолько, что его невозможно было идентифицировать на месте взрыва.

Об этом пишет Telegram-паблик "Оперативный ВСУ".

"Дугина же вроде в машине горела?! А в гробу накрашенная такая", — говорится в подписи под фотографиями.

Фото: скриншот с видео

Напомним, российское издание Mash писало, что "тело водителя Land Cruiser Prado невозможно идентифицировать на месте, оно полностью сгорело. Предварительно установлено, что это женщина".

В то же время в комментариях юзеры отмечали, что были фото, на которых видно, что женщину отбросило взрывной волной из машины на тротуар, поэтому на самом деле тело не обгорело.

Напомним, автомобиль дочери российского "философа" Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира" и соратником Путина, взорвался на подмосковной трассе 20 августа. 29-летняя Дарья Дугина погибла на месте.

По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

По традиции ФСБ заявила, что к этому громкому делу причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей якобы стала 43-летняя украинка, которая приехала в Россию со своей дочерью и с июля отслеживала Дугину. По данным пропагандистов, украинка вместе с дочерью после убийства якобы уехала в Эстонию.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Отмечаю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, какова Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал он, добавив, что убийство дочери Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние разных группировок внутри РФ.

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