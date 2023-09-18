В Грузии неизвестные хотят совершить "государственный переворот": спецслужбы видят "украинский след"

Грузинская спецслужба считает, что одним из авторов плана есть заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии.

Неизвестная группа человек хочет устроить в октябре-декабре в Грузии провокацию, которая будет направлена на дестабилизацию и стычки. Конечная цель – смена власти насильственным путем.

Об этом со ссылкой на Службу государственной безопасности страны, пишет портал Грузия Online.

Как стало известно, грузинская спецслужба считает, что одним из авторов плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.

Спецслужбы также считают, что причастными могут быть лица грузинского происхождения, находящиеся в подчинении Лорткипанидзе, в частности, бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михеила Саакашвили, командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Что интересно, для начала вероятного переворота неизвестная группа выбрала именно октябрь-декабрь — именно в это время должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.

"Организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому Евромайдану 2014 года", — заявили в спецслужбе Грузии.

Кроме того, этот план якобы будет финансирован и координирован какими-то иностранными странами. Отметим, что Грузия не присоединяется к западным санкциям против России, а также возобновила прямое авиасообщение с РФ.

Напомним, что руководящая партия Грузии признала, что не сможет объявить президентке импичмент.