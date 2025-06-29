В Грузии погибшего воина, воевавшего против РФ, впервые не встретила почетная стража

Тело грузинского добровольца встретили без почестей / © Радіо Свобода

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В Грузии впервые не отправили почетный караул для встречи в аэропорту гроба своего соотечественника, воевавшего в Украине добровольца, 55-летнего Вано Надирадзе

Об этом передает «Эхо Кавказа» (региональная служба «Радио Свободы»).

В издании отмечают, что после того, как тело бойца вынесли из аэропорта, собрались простые граждане — бывшие сослуживцы, родственники и друзья и начали скандировать: «Слава героям!».

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В отличие от других случаев доставки тел погибших в Украину грузинских добровольцев, в аэропорту Вано Надирадзе не встретил почетный караул Министерство обороны Грузии пока не прокомментировало этот инцидент.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Надирадзе воевал на стороне Украины в составе Службы безопасности (СБУ). В России доброволец был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы.

По информации Радио Свобода, с начала полномасштабного вторжения РФ передовой погибли более 80 грузинских бойцов, как добровольцы — граждане Грузии, так и украинцы грузинского происхождения.

Напомним, о смерти Вано Надирадзе стало известно в воскресенье, 29 июня. По предварительной информации, грузинский доброволец скончался от сердечного приступа.

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Ранее сообщалось, что на базе грузинского легиона произошла диверсия. В результате погиб молодой боец Деметре Дарчиа.

Напомним, что в ноябре прошлого года командир «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили заявил о попытке россиян его отравить.