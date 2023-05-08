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В Грузии сторонник пророссийской партии демонстративно сорвал флаг Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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В Грузии сторонник пророссийской партии демонстративно сорвал флаг Украины

Сторонник России сорвал украинский флаг в Грузии / Фото: Unsplash

Инцидент произошел в воскресенье, 7 мая

В Грузии в Тбилиси сторонник пророссийской партии демонстративно сорвал флаг Украины, установленный в парке Ваке.

Об этом сообщил исполняющий обязанности посла Украины в Грузии Андрей Касьянов.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 7 мая.

"Абсолютно недопустима ситуация с надругательством над нашей украинской символикой. Мы сообщили об этом в Министерство иностранных дел Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии", — сказал дипломат.

Отмечается, что сорвавший украинский флаг человек является сторонником пророссийской партии "Консервативное движение", известной как "Альт-Инфо".

"Пока неизвестно, привлекут ли мужчину к административной ответственности. В начале 2022 года грузинский парламент принял закон, запрещающий надругательство над флагами ЕС и НАТО, их государств-членов; стран, с которыми в Грузии установлены дипотношения; а также символами международных организаций, членами которых является Грузия. Документом введена административная ответственность за поругание символами и предусмотрены штрафы для нарушителей", — указано в сообщении.

Напомним, в Одессе разъяренный мужчина срывал украинские флаги.

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Дата публикации
Просмотры
324
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