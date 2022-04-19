В ГСЧС перечислили области, где сейчас наиболее сложная ситуация из-за нападения РФ

В ГСЧС перечислили области, где сейчас наиболее сложная ситуация из-за нападения РФ

Наиболее сложной остается ситуация в пяти областях Украины из-за циничных и варварских действий России.

Сейчас самая сложная ситуация в пяти областях Украины, а именно – в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Николаевской. Там ведутся активные боевые действия и производятся ракетные обстрелы оккупантами.

Об этом на брифинге заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.

"Сейчас наиболее сложная обстановка остается в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия и проводятся ракетные обстрелы оккупантами. Это такие области, как Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Николаевская, где спасаются силами ГСЧС", — сообщил Демчук.

По его словам, за прошедшие сутки силами ГСЧС было осуществлено более 300 выездов на ликвидацию последствий ведения боевых действий, в частности, на территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Луганской областей.

Там украинские спасатели осуществляли тушение пожаров, вызванных артобстрелами.

Напомним, в Украине обезвредили около 70 тысяч вражеских боеприпасов с начала полномасштабной войны.

Читайте также: