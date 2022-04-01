В ГСЧС показали опасные мины, которые оставляют российские оккупанты: предостерегают украинцев не приближаться к ним

В ГСЧС показали опасные мины, которые оставляют российские оккупанты: предостерегают украинцев не приближаться к ним

В ГСЧС просят сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 и 102.

В ГСЧС предупредили украинцев об опасных минометных минах, которые часто встречаются в районах проведения боевых действий.

Фото мин чрезвычайники обнародовали на своем Телеграмм-канале.

"Осторожно, минометные мины! Часто встречаются в районах проведения боевых действий и очень опасны", — отметили в ГСЧС.

В Службе предостерегают, что такие взрывоопасные предметы нельзя двигать, бить или нагревать. Запрещается брать их в руки и вообще приближаться к ним.

Как отмечают в ГСЧС, такие мины можно отличить от других видов вооружения по следующим признакам:

имеют стальной корпус;

характерный стабилизатор в виде оперения;

имеют взрыватели ударного действия или дистанционные трубки;

самые распространенные на территории Украины — встречаются мины калибров 120мм, 82 мм и 60 мм.

Как выглядят другие мины подобного действия можно увидеть по ссылке.

В ГСЧС просят сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 и 102.

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