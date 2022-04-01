В ГСЧС показали опасные мины, которые оставляют российские оккупанты: предостерегают украинцев не приближаться к ним

В ГСЧС просят сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 и 102.
В ГСЧС предупредили украинцев об опасных минометных минах, которые часто встречаются в районах проведения боевых действий.
Фото мин чрезвычайники обнародовали на своем Телеграмм-канале.
"Осторожно, минометные мины! Часто встречаются в районах проведения боевых действий и очень опасны", — отметили в ГСЧС.
В Службе предостерегают, что такие взрывоопасные предметы нельзя двигать, бить или нагревать. Запрещается брать их в руки и вообще приближаться к ним.
Как отмечают в ГСЧС, такие мины можно отличить от других видов вооружения по следующим признакам:
- имеют стальной корпус;
- характерный стабилизатор в виде оперения;
- имеют взрыватели ударного действия или дистанционные трубки;
- самые распространенные на территории Украины — встречаются мины калибров 120мм, 82 мм и 60 мм.
Как выглядят другие мины подобного действия можно увидеть по ссылке.
В ГСЧС просят сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 и 102.
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