В ГСЧС предоставили подробности о последствиях обстрелов во Львовской области и Луцке 15 августа

В результате массированной ракетной атаки по западу Украины 15 августа во Львовской области повреждено в общей сложности 59 жилых домов. В Луцке спасательные работы завершены. Во время ракетного удара погибли три человека, также известно о трех пострадавших и из-под завалов был спасен один человек.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий в эфире телемарафона.

"На данный момент у нас известно о повреждениях во Львовской области в общей сложности 59 жилых домов, разрушены 3, из них 41 — это многоквартирный дом, 8 хозяйственных сооружений, здание медицинского колледжа и дошкольное учебное заведение. По состоянию на 18.00 15 августа у нас за медицинской помощью обратилось по области 19 человек, в том числе один ребенок 2014 года, из них 5 человек госпитализированы", — привел подробности Хорунжий.

Что касается ракетной атаки по Луцку, то спасательные работы в городе завершены. По словам спикера ГСЧС, во время ракетного удара погибли три человека, трое пострадали, из-под завалов был спасен один человек.

Напомним, о последствиях ночной атаки по Украине рассказали и в ОП. Там предоставили количество погибших и пострадавших.

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