В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины

Украинцев предупредили, что угроза ракетных обстрелов будет сохраняться в течение дня.

В ГСЧС заявили, что в течение дня будет сохраняться опасность ракетного удара.

Спасатели просят оставаться в укрытиях, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Как сообщают местные жители, в городе раздалось несколько взрывов. В ОВА предупредили, что работает ПВО.

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.