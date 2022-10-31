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В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины

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В ГСЧС предупредили о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины

Фото: Associated Press

Украинцев предупредили, что угроза ракетных обстрелов будет сохраняться в течение дня.

В ГСЧС заявили, что в течение дня будет сохраняться опасность ракетного удара.

Спасатели просят оставаться в укрытиях, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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Ранее стало известно, что в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. Как сообщают местные жители, в городе раздалось несколько взрывов. В ОВА предупредили, что работает ПВО.

В настоящее время воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

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