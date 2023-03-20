В Гуляйполе мужчина украл у военного автомат и устроил стрельбу: один воин погиб, много раненых

В городе Гуляйполе Запорожской области нетрезвый гражданский ударил военного, украл у него автомат и устроил хаотическую стрельбу. На месте трагедии погиб военный.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на полицию и мэра Гуляйполя Сергея Ярмака.

Инцидент произошел 17 марта возле одного из магазинов города. Там гражданский ударил военного в голову и украл автомат. После этого подозреваемый устроил хаотическую стрельбу.

На месте трагедии погиб украинский воин. Три человека, среди которых двое гражданских и один военный, госпитализированы.

Известно, что подозреваемый был нетрезв. 54-летнему мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство), ч. 1 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 января российские войска ударили ракетами по жилому району Гуляйполя в Запорожской области. В результате обстрелов города погибла 73-летняя женщина, а одного мужчину пришлось доставать из-под завалов.

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