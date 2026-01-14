Война в Украине / © Associated Press

В Гуляйполе и в его окрестностях продолжаются ожесточенные бои, а город фактически превратился в «серую зону».

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, сразу на трех направлениях на юге ситуация сложная, ведь российские войска активно проводят штурмовые действия, наносят авиационных ударов и массово применяют беспилотники.

Только за минувшие сутки, 12 января, на юге Украины зафиксировали около полусотни боевых столкновений. Более 30 из них пришлись именно на Гуляйпольское направление.

В самом Гуляйполе произошло 21 боевое столкновение. Еще несколько боев зафиксировали в окрестностях города и в близлежащих населенных пунктах — в селах Варваровка и Зеленое, а также в поселке Железнодорожное.

В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные и ожесточенные бои. По словам Волошина, российские войска пытаются оттеснить украинских защитников как от самого города, так и от окрестных сел и поселков.

«Ситуация в Гуляйполе напоминает большую серую зону, где враг проводит свои штурмовые действия, но не может закрепиться», — отметил спикер Сил обороны Юга.

Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожают противника и ведут ответные активные действия. «Мы также проводим поисково-ударные действия, а в самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои — за каждый дом, объект, улицу и квартал», — добавил Волошин.

Ранее сообщалось, что темпы продвижения российских оккупантов существенно снизились и составляют ориентировочно 7 квадратных километров в сутки. Враг вынужден накапливать резервы, поскольку скорость ликвидации захватчиков Силами обороны Украины превышает темпы их пополнения.

Мы ранее информировали, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза.