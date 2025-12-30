Война в Украине / © Associated Press

Российские оккупационные войска прилагают значительные усилия, чтобы захватить город Гуляйполе Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, противник пытается любой ценой вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.

«Противник пытается изо всех сил, несмотря на понесенные им потери взять под контроль населенный пункт Гуляйполе, вытеснить Силы обороны Украины с тех позиций, которые мы занимаем», — сообщил Волошин.

Он отметил, что сейчас Гуляйполе фактически находится в так называемой серой зоне. С восточного и северо-восточного направлений враг пытается закрепиться в жилой застройке и продвинуться дальше, иногда входя даже в центральную часть города.

«Силы обороны Украины также находятся на западных окраинах города, продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается заходить инфильтрационными штурмовыми группами и проникать в глубь нашей обороны», — пояснил спикер.

В то же время, по его словам, украинские подразделения проводят поисково-ударные и разведывательные мероприятия по выявлению и уничтожению таких групп. Ежесуточно в районе Гуляйполя фиксируется около 20 боевых столкновений.

Отдельно Волошин подчеркнул, что сложная ситуация сохраняется как на северных, так и южных окраинах города.

«В северной части враг пытается зайти в населенный пункт Варваровка, расположенный недалеко от Гуляйполя. С юга противник продолжает штурмовать Железнодорожное, чтобы в дальнейшем продвинуться и взять под контроль Гуляйполе», — рассказал он.

Спикер подчеркнул, что все эти попытки российских войск отражаются, хотя оборона дается украинским защитникам очень сложно.

Кроме того, по словам Волошина, оккупанты ежедневно наносят по Гуляйполю от 15 до 20 ударов управляемыми авиационными бомбами.

«Сейчас ситуация довольно сложная, но Силы обороны Украины не покинули этот населенный пункт», — подчеркнул он.

Комментируя логистическое обеспечение города, представитель сообщил, что враг пытается перерезать все пути поставок с севера и запада. По данным украинской разведки, российские войска даже применяют дистанционное минирование логистических маршрутов с помощью бомберов.

«Несмотря на это, у нас есть поддержка. Есть связь с подразделениями, до них доходят все грузы, а также эвакуация наших раненых», — заверил Волошин.

Ранее сообщалось, что аналитики DeepState сообщили, что Гуляйполе фактически находится в серой зоне: в городе одновременно находятся украинские и российские подразделения. Дальнейшую оборону усложняет рельеф местности и численное преимущество противника.

Мы ранее информировали, что украинские подразделения проводят оборонные действия, наносят контрудары и ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп в Гуляйполе.