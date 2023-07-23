Разведка РФ изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины после ночной атаки

Украина отслеживает все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны России.

Русская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В ГУР отмечают, что россияне используют разные виды разведки.

По словам представителя ГУР, Украина отслеживает все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны России.

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"Они начали такую работу", – отметил Скибицкий.

Он добавляет, что цель таких действий – выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему нашего государства.

Добавим, ночью на 23 июля российские кафиры выпустили по Одессе не менее пяти видов ракет. Есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения.

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