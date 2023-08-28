В ГУР намекнули, что именно они нанесли удар по аэродрому с Ту-22М3 под Новгородом – The Economist

Издание также сообщило, что атака по врагу в оккупированном Крыму 25 августа была устроена с применением экспериментальных дронов "Морок".

Боец ГУР на псевдо "Детектив" намекнул, что недавний удар по российскому бомбардировщику Ту-22М3 на аэродроме под Новгородом могла нанести украинская военная разведка.

Об этом пишет The Economist.

В материале говорится, что украинские беспилотники, не вовлеченные в "психологические" операции по Москве, применяются для поражения складов горючего, логистических узлов российских войск, а также арсеналов, маршрутов поставок и специфических объектов.

"Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности поразить его и просят нас помочь", — рассказал координатор программы дронов в военной разведке Украины, военнослужащий на псевдо "Детектив".

Атака по аэродрому под Новгородом

По его словам, большая часть недавней работы ГУР была сосредоточена на российских аэродромах относительно недалеко от границ Украины.

В статье отмечается: "Это "могло" охватывать и недавний удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22М3 под Новгородом, добавил он, подмигивая".

Атака по оккупантам в Крыму 25 августа

Издание также сообщает, что атака по российской военной базе в Крыму утром 25 августа была осуществлена с помощью экспериментальных дронов. В статье назвали эту операцию "одной из самых смелых на сегодняшний день воздушных миссий над территорией, которую контролирует Россия".

"Это было описано как испытательный запуск, в ходе которого многие прототипы дронов находились в экспериментальном режиме. Но некоторые из них справились с заданием. По данным местных источников, на базе произошли взрывы, несколько человек погибли, а раненые солдаты ринулись в местную больницу", – описывает издание боевую операцию.

Беспилотник "Морок"

Источник газеты сообщил, что в этом налете на Крым одним из примененных прототипов беспилотников был "Морок". Он быстрый и способен нести "тяжелую" полезную нагрузку на расстояние в несколько сотен километров.

По словам собеседника издания, новые возможности Украины наносить дальние удары с воздуха по врагу являются результатом "проращивания семян, посеянных много месяцев назад".

Собеседник газеты из команды дронов "Морок" рассказал, что поскольку Россия не способна прикрыть средствами ПВО всю свою обширную территорию, то для потенциального успеха операций достаточно на раннем этапе запуска беспилотников преодолеть 60-километровую полосу станций РЭБ на границе и залететь в российскую глубинку.

"Около 35-40% дронов долетают до ближайших окрестностей цели. Информация об успехе миссии собирается со спутников, устройств слежения, сообщений в соцсетях и местных агентов", – говорится в статье.

Там добавили, что сейчас идет процесс наращивания серийного производства дронов "Морок".

Напомним, 19 августа неизвестный беспилотник нанес удар по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области РФ. В результате атаки там загорелся бомбардировщик Ту-22М3.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке сообщили, что атаку по аэродрому в Сольцах устроили дроны ГУР. Источники в разведке рассказали, что удалось уничтожить бомбардировщик Ту-22 М3 и повредить еще два самолета.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российский аэродром атаковали какртонные дроны! В Москве – тоже горячо!

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