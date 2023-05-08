В ГУР назвали главную цель, которую преследует Россия по последним атакам по Украине

Целями россиян являются логистика, пути снабжения, техника и живая сила, но они промахиваются и бьют по гражданским, считают в ГУР.

Последние российские атаки дронов и ракет по Украине преследуют цель попытаться сорвать контрнаступление Вооруженных сил.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "РБК-Украина".

"Сегодняшние атаки, которые продолжаются (с учетом того, что ракетный потенциал агрессора, особенно в части высокоточного вооружения, в значительной степени израсходован и так быстро возобновлять они его не могут), их задача – это попытка усложнения или срыва дальнейших наступательных действий украинской армии по освобождению наших территорий, то есть (целями — ред.) есть логистика, пути снабжения, техника, живая сила, но учитывая устаревшие данные, нехватку разведданных, учитывая наличие несовременного и невысокоточного вооружения, мы видим, что фактически идут удары по гражданским объектам. и страдают не военные, а мирные граждане", – прокомментировал он.

Атака россиян 8 мая

Напомним, ночью 8 мая оккупанты снова нанесли удар по Киеву. Для атаки использовала иранские дроны "Шахед". По данным воздушных сил, по столице выпустили более 30 Shahed-136. Все они были сбиты противовоздушной обороной. Впрочем, обломки упали на жилые дома и автомобили, пять человек пострадали. Больше всего получил повреждения жилой дом в Святошинском районе.

Между тем, существует угроза массированной ракетной атаки по Украине ночью 9 мая. Такое предположение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, главная цель – Киев, так как они не смогли выполнить предварительно запланированные задачи.

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