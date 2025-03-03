В ГУР назвали количество российских оккупантов, воюющих против Украины

За январь россияне выполнили план по рекрутингу на 107%. Власти страны-агрессора не испытывают проблемы с комплектованием войск и пополнением потерь.

К войне против Украины задействовано 620 тыс. российских военных, размещенных на оккупированных территориях и в Курской области. Из них более 200 тыс. участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что на фронте фиксируется уменьшение активности боевых действий и уменьшение боестолкновений. Однако группировка российских войск "все равно остается мощной".

"Это более 620 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, размещенных на наших временно оккупированных территориях, в Курской области. Происходит перегруппировка, осуществляется пополнение боевых потерь Российской Федерации. Свое влияние на ведение боевых действий напрямую оказывает и погода", – рассказал Скибицкий.

Он уточнил, что из сухопутного компонента врага примерно в 620 тыс. свыше 200 тыс. – это штурмовые подразделения, которые участвуют в боевых действиях и находятся на линии фронта.

"Кроме того, это 35 тысяч военнослужащих Росгвардии, которые обеспечивают оккупационные власти, осуществляют охрану самых важных объектов на временно оккупированных территориях и, по сути, согласно их планам, при необходимости могут выполнять задачи во втором эшелоне противника во время организации обороны", – рассказал заместитель начальника ГУР.

Он отметил, что сюда следует добавить те российские войска, которые осуществляют логистическое обеспечение, подразделения Черноморского флота, авиации, которая хотя и не базирующется в районах боевых действий, но привлекается для боевых ударов. По словам Скибицкого, на сегодняшний день Россия использует более 20 аэродромов, авиабаз на своей территории для бомбовых и ракетных ударов по украинской территории.

Скибицкий подчеркнул, что от уменьшения активности боевых действий планы оккупантов не меняются.

"Это время используется ими для проработки планов дальнейшего наступления, подготовки личного состава, пополнения боеприпасов и, соответственно, подготовки к дальнейшим штурмовым и наступательным действиям. Мы анализируем, исходя из того, насколько активно идет сейчас кампания по набору военнослужащих в вооруженные силы Российской Федерации", — рассказал заместитель начальника ГУР.

В этом контексте он отметил, что за январь россияне выполнили план по рекрутингу на 107%. Этот вопрос остается актуальным, и у власти страны-агрессора нет проблем с комплектованием войск и пополнением потерь.

К слову, по данным южнокорейской разведки, КНДР отправила дополнительные войска в Россию. Эти подразделения были направлены на боевые позиции в Курской области.