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В ГУР назвали количество стратегических и высокоточных ракет, которые имеет Россия

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В ГУР назвали количество стратегических и высокоточных ракет, которые имеет Россия

Российская ракета / Фото: Associated Press

В разведке Украины рассказали о высокоточных ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня оккупантов.

Россия по состоянию на сегодняшний день имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Оккупантам не удалось восстановить свои ракетные запасы накануне зимы, несмотря на увеличение темпов производства.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Но восстановить те запасы, которые у них были по состоянию на прошлую зиму или до полномасштабного вторжения, они не смогли", — сказал представитель ГУР.

По данным разведки, в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет. Среди них, в частности:

  • 40 крылатых ракет Х-101;
  • 30 баллистических ракет Искандер-М;
  • 20 ракет Калибр;
  • 9 крылатых ракет Х-32;
  • 4 Кинжалы.

Напомним, Гуменюк рассказала, сколько ракет РФ накопила для массированных атак.

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Дата публикации
Просмотры
939
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