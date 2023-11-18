В разведке Украины рассказали о высокоточных ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня оккупантов.
Россия по состоянию на сегодняшний день имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Оккупантам не удалось восстановить свои ракетные запасы накануне зимы, несмотря на увеличение темпов производства.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Но восстановить те запасы, которые у них были по состоянию на прошлую зиму или до полномасштабного вторжения, они не смогли", — сказал представитель ГУР.
По данным разведки, в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет. Среди них, в частности:
- 40 крылатых ракет Х-101;
- 30 баллистических ракет Искандер-М;
- 20 ракет Калибр;
- 9 крылатых ракет Х-32;
- 4 Кинжалы.
Напомним, Гуменюк рассказала, сколько ракет РФ накопила для массированных атак.
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