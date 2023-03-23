В ГУР назвали конкретный год, до какого Россия может вести войну против Украины

Если усилить санкции, то у РФ еще будет меньше ресурсов, считает разведка.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прогнозирует, что Россия еще два года может вести войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Представитель ГУР подчеркнул, что уже сейчас Россия перевела свою экономику на военные рельсы, и некоторые военные заводы работают практически круглосуточно. Однако из-за санкций РФ все же не может быстро производить современное вооружение и в основном ремонтирует устаревшую советскую технику. Скибицкий прогнозирует, что у России хватит ресурсов на войну против Украины еще до 2024 года.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще в 2023 году – максимум в 2024 году – все. Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", – сказал он.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий объяснял, что враг переориентирует направления для нанесения ракетных ударов по Украине. Энергетическая инфраструктура остается под прицелом. В то же время, главной целью становятся военные объекты, а также концентрация войск ВСУ и логистика.

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